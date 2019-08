Igaunijā ar e-rezidentūras palīdzību visvairāk uzņēmumu dibina ukraiņi; liela interese arī no Latvijas

Pateicoties e-rezidentūras sniegtajām iespējām, Igaunijā dibināti arī tūkstošiem jaunu uzņēmumu. Pēdējo gadu laikā ar e-rezidentūras palīdzību visvairāk uzņēmumu Igaunijā atvēruši ukraiņi (799 uzņēmumi). Interese par šādu iespēju strauji augusi kopš šī gada marta, Igaunijā reģistrēto Ukrainas uzņēmumu skaitam pieaugot no 694 uz 799.

Ukraiņiem seko vācieši, kuri Igaunijā elektroniski nodibinājuši 720 uzņēmumus un Krievijas iedzīvotāji – ar 653 Igaunijā dibinātiem uzņēmumiem. Interesanti, ka uzņēmumus Igaunijā ar e-rezidentūras palīdzību aktīvi reģistrē arī abu pārējo Baltijas valstu iedzīvotāji - 214 uzņēmumi no Latvijas un 104 no Lietuvas.

Igaunijā šobrīd ir reģistrēti 57 969 e-rezidenti. Visvairāk reģistrēto e-rezidentu Igaunijā ir no Somijas (5010 e-rezidenti), Krievijas (3943) un Ukrainas (3647). Vēsturiski lielākais jauno e-rezidentu reģistrāciju skaits veikts 2018. gada pirmajā ceturksnī, kad Igaunijā tika reģistrēti 6578 “elektroniskie iedzīvotāji”.

“E-rezidentūras programma ārvalstu pilsoņiem ļauj ērti un pārvaldīt uzņēmumu Igaunijā. Tas īpaši svarīgi tādām valstīm kā Ukraina, kura ir ārpus Eiropas Savienības. Igaunijas e-rezidentūra ļauj izvairīties no Ukrainā ierastās birokrātijas un korupcijas, kā arī atvieglo pakalpojumu eksportu uz ES valstīm. Vislielākā interese par uzņēmuma reģistrēšanu Igaunijā ar e-rezidentūras palīdzību ir Ukrainas IT sektorā,” stāsta “RIA.com Marketplaces” valdes loceklis un investors no Ukrainas Artjoms Umanets.