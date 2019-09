Rīgas brīvosta mājaslapas uzturēšanai algo Amerika dēla firmu

Vai darbinieku motivēšanā tieši vai netieši, piemēram, caur Rīgas brīvostas pārvaldnieku, varētu būt iesaistīts toreizējais brīvostas valdes priekšsēdētājs un Agra Amerika tēvs Andris Ameriks, noskaidrot neizdodas. “de facto” mēģinājumus iegūt viņa viedokli par to, ka dēla firma vairākus gadus sniedza brīvostai pakalpojumus, Andris Ameriks dažas dienas ignorēja, līdz atsūtīja lakonisku e-pastu: “Esmu pilnīgi pārliecināts, ka visu nepieciešamo informāciju jūs varat saņemt Rīgas brīvostas pārvaldē vai arī no paša darbu izpildītāja! Manuprāt, nav lietderīgi tērēt jūsu resursus, aptaujājot vēl lielu skaitu cilvēku, kuriem ar to nav sakara!”

Tikmēr Agris Ameriks tēva ietekmi uz savas firmas dalību brīvostas iepirkumos noliedz: “Protams, ka esmu informējis, bet es esmu informējis tikai pēc fakta. Es neesmu ne prasījis, vai es drīkstu piedalīties, vai vēl kādu jautājumu. Es pēc fakta esmu informējis arī savu tēvu par to, ka es sniedzu Rīgas brīvostai IT pakalpojumus.”

Vaicāts, vai tēvs nav aicinājis iepirkumā nepiedalīties, lai tas neizskatītos pēc interešu konflikta, Agris Ameriks atbild noraidoši: “Mēs visi esam pieauguši cilvēki – gan tēvs, gan es. Līdz ar to es uzskatu, ka es pats spēju pieņemt lēmumu par to, ko es vēlos darīt un ko es nevēlos darīt.”

Lai gan Agris Ameriks par Rīgas brīvostas mājaslapu rūpējas jau gandrīz 7 gadus un darīja arī laikā, kad bija Rīgas domes deputāts, no pašvaldības pārstāvjiem brīvostas valdē par to zinājis esot vien Ameriku ģimenes draugs Mihails Kameņeckis, Rīgas domes deputāts no “Saskaņas”: “Es varu vienkārši pateikt, ka par mājaslapu valde nelemj, bet mājaslapa brīvostai ir ļoti laba un ļoti kvalitatīva. Tas ir viss, ko es varu jums pateikt. (..) Privātu sarunu rezultātā, jā, Agris man teica, ka viņš esot tur iesaistīts. Un es neko sliktu tur neredzu.”

Citi “de facto” aptaujātie Rīgas brīvostas valdes locekļi par to, kurš apkalpo brīvostas mājaslapu, neesot zinājuši. “Tik smalki to informāciju uzzināju tieši no jums šodien, bet mājaslapa strādā, strādā tādā veidā, kā bija no tās prasīts. Līdz ar to īpaši uzdot papildu jautājumus pārvaldniekam... Ja rastos jautājums, kāpēc tā nestrādā vai strādā nepareizi vai slikti, tad, protams, būtu jautājumi,” spriež Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks (NDF).

Pārsteigts par šiem līgumiem ir arī Rīgas domes opozīcijas pārstāvis Viesturs Zeps (LA): “Tas, ko jūs man stāstāt, vedina uz tādu ļoti aizdomīgu procedūru, bet es nemācēšu šodien pateikt. Papētīšu to uzņēmumu, pārjautāšu, kas tur ir bijuši par dokumentiem, cik liels tas līgums īstenībā ir bijis un kāpēc tas tā ir noticis.”

Savukārt nupat Rīgas brīvostas valdē ieceltais Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR) norāda, ka vēl nav piedalījies nevienā valdes sēdē, tāpēc par šiem līgumiem neko nezinot. Tomēr viņš joprojām ir kvēls partijas “Gods kalpot Rīgai” līdera Andra Amerika aizstāvis: “Es ļoti labi zinu Andri Ameriku, un es zinu, ka viņš no kaut kādām tādām lietām, kur parādās vai viņa radinieki vai radinieku intereses, absolūti rezervējas, absolūti. Šeit es esmu pārliecināts, ka šeit Andrim Amerikam, kā bijušajam arī brīvostas valdes priekšsēdētājam, nav absolūti nekādas vēsturiskās lomas. Par šo es esmu pārliecināts.”