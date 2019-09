Kodu kartes varēs izmantot vēl tikai nedēļu, atgādina banka

Kā portāls TVNET uzzināja "Swedbank", kopš kodu karšu migrācijas sākuma 2018. gada augustā uz citiem autentifikācijas rīkiem pārgājuši vairāk nekā 90% klientu. Lielākā daļa klientu izvēlējušies kodu karti nomainīt pret lietotni "Smart-ID" – šādu klientu īpatsvars jau pārsniedz 620 000. Lai gan migrācijas process no kodu kartēm uz kodu kalkulatoriem vai lietotni "Smart-ID" notika pakāpeniski, vēl joprojām vairāk nekā 70 tūkstoši klientu atstājuši kodu kartes maiņu uz pēdējo brīdi.

Ja kodu kartes netiks nomainītas šīs nedēļas laikā, klientiem jāapzinās, ka no 9.septembra, vienīgā iespēja atjaunot piekļuvi internetbankai būs tikai un vienīgi apmeklējot kādu no "Swedbank" filiālēm. Kodu karti pret "Smart-ID" lietotni šonedēļ vēl var uzstādīt, neizejot no mājām, jo autorizāciju apstiprināt varēs ar kodu karti, kamēr nākamnedēļ šāda iespēja vairs nebūs pieejama.