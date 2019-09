Globālās korporācijas patentē augus; situācija zemkopībā visā pasaulē var kļūt dramatiska

Vēl bažas rada jautājums, kam pieder to augu sēklas, kas vēlāk tiek izmantoti pārtikas rūpniecībā. Atsaucoties uz vairākām izpētes kompānijām, lielākā daļa no sēklu rūpniecības nāk no valstīm ziemeļos, bet 90% no bioloģiskajiem resursiem – no valstīm dienvidos. Tur patentu un īpašumtiesību likumi ir striktāki, un globālie spēlētāji atrod dažādus robus.