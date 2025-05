Rīgas lidostas termināļa paplašinājuma būvniecības konkursā saņemti divi finanšu piedāvājumi

Piedāvājumi saņemti no Turcijas uzņēmuma "CCN Altyapi Yatirimlari ve Insaat Anonim Sirketi" un Latvijas personu apvienības "RIXLA".

Ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts starptautiskās inženierkonsultantu organizācijas FIDIC Dzeltenās grāmatas līgums, un projektam plānots sasniegt ilgtspējas sertifikāta "BREEAM Excellent" līmeni. Jaunā termināļa būvdarbus paredzēts sākt 2025.gada otrajā pusē, un to plānots nodot ekspluatācijā 2029.gadā.

Starptautiskais konkurss Rīgas lidostas pasažieru termināļa paplašinājuma būvniecībai tiek organizēts pēc Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) noteiktas iepirkuma procedūras. Projekta finansēšanai Rīgas lidosta saņēmusi saistošos piedāvājumus no ERAB, Ziemeļu Investīciju bankas un "OP Corporate Bank plc" filiāles Latvijā.

Būvniecības konkursa priekškvalifikācijai pieteicās 17 būvuzņēmumi un to apvienības no deviņām valstīm, pieci no tiem iesniedza tehniskos piedāvājumus, bet uzaicinājumu iesniegt finanšu piedāvājumus konkursa noslēdzošajā kārtā saņēma četri pretendenti.