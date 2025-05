Varam smelties piemērus no Zviedrijas un Norvēģijas, kuru tirgus labi pārzina “Vindr” vadītāji. Šajās valstīs uzņēmumi saprata to, ka vienam tirgus spēlētājam būs grūti konkurēt ar pasaules mēroga līderiem. Viņi sāka veidot reģionālus industriālos klasterus, kur inženiertehniskie, loģistikas, informācijas tehnoloģiju (IT) un pakalpojumu uzņēmumi sniedz integrētus risinājumus vēja parkiem un to klientiem.