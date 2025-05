Nodokļu ieņēmumos šogad pirmajā ceturksnī iekasēti vairāk nekā 3,5 miljardi eiro

"Sagaidāms, ka turpmākajos mēnešos ieņēmumos izteiktāk atspoguļosies fiksētā neapliekamā minimuma - 510 eiro mēnesī - ieviešana, to piemērojot visiem darba ņēmējiem neatkarīgi no bruto ienākuma apmēra un neapliekamā minimuma paaugstināšana pensionāriem no 500 līdz 1000 eiro mēnesī, tādējādi mazinoties iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieauguma tempiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu," pauda ministrijā.