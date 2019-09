Trūkumi Latvijas izglītības sistēmā un tehnoloģiju loma bērnu dzīvē

- 2016. gadā izdomāju, ka ir jāpastāsta par šo ideju un jākāpj uz skatuves. Toreiz es runāju par izglītību, pati esmu programmēšanas skolas “Learn IT” vadītāja, un šo skolu mēs dibinājām 2014. gada beigās. Līdz ar to, kāpjot uz skatuves 2016. gadā, man tā pieredze izglītībā bija jau pietiekama, ka bija radies priekšstats, ko sistēmā vajadzētu mainīt. Tāpat bija pusotra gada pieredze darbā ar bērniem, un gribēju dalīties ar to, kā uzlabot izglītības sistēmu, lai tā kļūtu mūsdienīgāka un tajā tiktu vairāk iesaistītas tehnoloģijas.

Toreiz tas bija divās daļās – bija jāiesniedz video, un vēlāk jau bija jākāpj uz skatuves, kur bijām četri vai pieci finālisti. Tajā laikā “Story Hunt” auditorija bija pārsvarā jaunieši, studenti, kuri nāca klausīties jaunas idejas, kā arī žūrija, kas vērtēja. Skatoties no biznesa perspektīvas, tas varbūt arī nebija tāds milzīgs atspēriens, tas bija vairāk kā treniņš man uzstāties un runāt. Tajā brīdī bija tā, ka, esot uz skatuves, auditorija bija piepildīta, tur nebija kur sēdēt. Interesenti nāca un sēdās uz trepēm, viņi pat sēdēja arī skatuves malās, jo vairāk nebija vietas.

Līdz ar to – tā bija lieliska pieredze, uzstāties tādas lielas auditorijas priekšā. Tālāk es netiku, bet sapratu, ka vēl neesmu gatava lielajai skatuvei. Uz šīs “Story Hunt” skatuves, kas ir mazāka nekā lielā "TEDx” skatuve, varēja gūt ļoti labu pieredzi.

Divus gadus vēlāk es jau saņēmu uzaicinājumu piedalīties lielajā “TEDxRiga” pasākumā. Pagājušajā gadā es biju uz lielās skatuves Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Man vēl tagad cilvēki nāk klāt un saka: “Redzēju tevi TEDx, man patika tas, par ko tu runāji.” Kopumā to, ko šis pasākums manam uzņēmumam ir devis skaitliskā izteiksmē, nevar pateikt, bet var runāt par to, ka programmēšana bērniem ir salīdzinoši jauna tēma Latvijā. Daudzi par to vēl nezina.