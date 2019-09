1939. gada 1. septembrī vācu karaspēks iesoļoja Polijas teritorijā un divas desmitgades ilgušajam mieram Eiropā pienāca beigas. Divas dienas vēlāk, 3. septembrī, Lielbritānija un Francija pieteica karu Vācijai. Turpmāko divu gadu laikā karš, ko iesāka Ādolfs Hitlers, kļuva par globālu cīkstēšanos par to, kurš valdīs pār pasauli.

Izdevumā "Time" vēsturnieks Deivids Kaizers raksta, ka tā bija arī cīņa par to, kā pasaule tiks pārvaldīta, proti, Otrais pasaules karš bija ideoloģiska cīņa, kurā sacentās dažādas nākotnes vīzijas. Pēc tam uzvarētāji, īpaši ASV un Padomju Savienība, uzspieda savas institūcijas un idejas pār teritoriju, par kuru viņi cīnījās.

Ārpolitikas jomā gan Hitlers bija ļoti brutāls cilvēks, kurš nepazina bailes un ienīda visu. Ļoti iespējams, ka viņam bija metamfetamīna atkarība. Viena no teorijām liecina, ka Hitlers, lai spētu izturēt politisko spriedzi, kādu radīja viņa valdīšanas stils, ķērās pie narkotikām - Hitlers ļoti regulāri lietoja metamfetamīnu un citus stimulatorus.

Arī Japāna centās īstenot līdzīgu ideju Tālajos Austrumos, turklāt tā jau tŗīs gadus karoja ar Ķīnu, kuru centās pakļaut. Japānas valdība, kas sastāvēja no armijas un flotes, gribēja izraidīt no reģiona rietumu koloniālo varu un Dienvidaustrumāzijā izveidot jaunu impēriju, kuru vadītu tieši Japāna.

No kreisās: PSRS diktators Josifs Staļins, ASV prezidents Franklins Rūzvelts un Lielbritānijas premjerministrs Vinstons Čērčils 1943. gada 28. novembrī

1941. gadā Vašingtonā, gandrīz gadu pirms Pērlhārboras notikumiem un ASV iesaistīšanās karā, Franklins Rūzvelts Otro pasaules karu definēja kā cīņu starp demokrātiju un diktatūru un pat savas valsts vārdā paziņoja, ka nākotnes demokrātija un ASV ir atkarīga no Vācijas un tās sabiedroto sakāves. Viņš piesauca tā saucamās četras brīvības: runas brīvību, reliģijas brīvību, brīvību no trūkuma un brīvību no bailēm. Cīņā starp diviem dzīvesveidiem, viņš paziņoja, nav beigu bez uzvaras.