Latviju pirmo reizi pasaules prestižākajā pavāru konkursā “Bocuse d’Or” pārstāvēs Dinārs Zvidriņš

Lai noteiktu uzvarētāju, pavāru darbam uz vietas sekoja līdzi starptautiskā profesionāļu žūrija – Jo Nelissens (Jo Nelissen) no Belģijas, Fransiāne Tartari (Franciane Tartari) no Anglijas, Aleksandrs Prokopovičs (Aleksander Prokopovich) no Krievijas, Dmitrijs Demjanovs, Emannuels Ville (Emannuelle Wille), Pāvels Gurjanovs, un Tarvo Stints no Igaunijas, Jerts Klecke (Gert Kletzke) no Zviedrijas un Jērns Lī (Jorn Lie) no Norvēģijas, liela daļa no kuriem paši ir agrāk startējuši “Bocuse d’Or” konkursos vai arī ir savu nacionālo komandu treneri.