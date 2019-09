Ik gadu saslimst 260 sievietes... Tu vari sevi pasargāt no dzemdes kakla vēža

Kas ir cilvēka papilomas vīruss (CPV)?

Mums visapkārt ir ļoti daudz dažādu mikroorganismu. Tie ir gaisā, ko elpojam, uz priekšmetiem, kam pieskaramies, kā arī uz mūsu ādas un gļotādām. Ar lielāko daļu baktēriju, sēnīšu un vīrusu mēs sadzīvojam tīri labi, taču starp tiem ir arī tādi, kas var izraisīt dažādas atšķirīgas pakāpes saslimšanas. Viens no šādiem mikroorganismiem, kas dzīvo uz mūsu ādas un gļotādām ir cilvēka papilomas vīruss (CPV). Dzīves laikā lielākā daļa cilvēku ir sastapušies ar kādu no šī vīrusa tipiem, dažkārt par to pat nenojaušot. Dažus CPV vīrusa tipus varam iegūt sadzīviskā ceļā (piemēram, kārpas), taču ir arī tādi vīrusa tipi, kuri tiek nodoti intīmas tuvības ceļā. Atšķirībā no citām seksuāli transmisīvām slimībām, CPV var iegūt pat, ja nenotiek dzimumakts, bet ir saskare ar ārējo dzimumorgānu ādu vai gļotādu, tāpēc prezervatīvs samazina risku, tomēr pilnībā nepasargā no inficēšanās.

Vai cilvēka papilomas vīruss ir bīstams?

Šis vīruss ir ļoti izplatīts un tam ir vairak kā 200 tipu. Tos iedala 2 grupās - vīrusos, kas izraisa ādas bojājumus un vīrusos, kas izraisa gļotādas bojājumus. Lielākā daļa no vīrusa tipiem ir zema riska vīrusi, kas rada tikai labdabīgas izmaiņas. Vienas no biežakajām labdabīgajām izpausmēm uz ādas ir kārpas un varžacis, savukārt starp labdabīgiem gļotādas bojājumiem var minēt smailās kondilomas jeb niezošus kārpveidīgus izsitumus uz ārējiem dzimumorgāniem. Parasti mūsu imunitāte šos vīrusus uzvar un tie pazūd paši no sevis. Taču ir arī augsta riska vīrusi, kuri reti, tomēr var radīt arī ļaundabīgas izmaiņas gļotādās. Augsta riska tipi tiek iegūti dzimuma sakaru ceļā un var veicināt izmaiņas dzemdes kakla, maksts, ārējo dzimumorgānu, taisnās zarnas, kā arī mutes un rīkles gļotādas šūnās. Ja mūsu imunitātei neizdodas šos vīrusus uzveikt un tie ieperinās mūsu organismā uz vairākiem gadiem, tie nokļūst šūnas kodolā un var izraisīt priekšvēža un pēc tam arī vēža attīstību. Izplatītākais vēža veids sievietēm, ko izraisa CPV vīruss, ir dzemdes kakla vēzis.

Vai cilvēkam, kam bijušas kārpas, ir lielāks risks saslimt ar vēzi?

Nē, kārpas izraisa cits CPV tips, bet dzemdes kakla vēzi pavisam cits.

Cik izplatīts Latvijā un citur pasaulē ir dzemdes kakla vēzis?