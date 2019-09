Nosnaudies droši! Diendusa nāk par labu tavai sirdij

Pētījumā piedalījās teju 3500 Šveices pieaugušo vecuma grupā no 35 līdz 70 gadiem, sniedzot informāciju pētniekiem par viņu miega paradumiem, demogrāfisku un dzīvesveida informāciju, kā arī izgāja virkni medicīnisku testu, kas parādīja viņu kopējo veselības stāvokli. Vairāk nekā puse no dalībniekiem teica, ka viņi pēdējās nedēļas laikā pirms pētījuma nav gulējuši diendusu. Savukārt no diendusas gulētājiem 667 teica, ka viņi gulējuši vienu vai divas diendusas, 411 teica, ka gulējuši trīs līdz piecas, bet 370 atklāja, ka gulējuši sešas līdz septiņas diendusas.