21. gadsimtā nomirt no prostatas vēža nedrīkst!

Šovasar Zināšanu telpā Zikurāts vīriešu lokā tika aizvadīta saruna par nopietnu tēmu: “par to kā dzīvot ar diagnozi – prostatas vēzis – un kā ar to sadzīvot”. Prostatas vēža slimniekiem un to tuviniekiem bija iespēja privātā atmosfērā uzdot visus sev svarīgos un interesējošos jautājumus par prostatas vēzi speciālistiem – urologam Dr. Kirilam Ivanovam un radiologam – terapeitam Dr.Mārim Mežeckim kā arī pacientiem, kuri slimību jau uzveikuši. Speciālisti atgādināja, ka prostatas vēzis mūsdienās ir veiksmīgi ārstējama slimība, tomēr diemžēl ne visas ārstniecības metodes ir valsts apmaksātas. Izvēloties mūsdienīgāku un līdz ar to arī dārgāku ārstēšanās metodi, kas mazāk ietekmē dzīves kvalitāti un pašsajūtu, pacients un viņa ģimene saskaras ar nopietniem finansiāliem izaicinājumiem, kas rada lielu morālu pārdzīvojumu un bieži liek justies par slogu savai ģimenei.