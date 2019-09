ASV atklās Saūda Arābijas amatpersonu, ko tur aizdomās par saistību ar 11.septembra teroraktu organizatoriem

"Ģimenes ir apņēmības pilnas uzzināt patiesību, un mums nevajadzētu lūgties šāda veida pamata informāciju vai dzīvot neinformētiem par Saūda Arābijas pilsoņu iesaisti uzbrukumos," sacīja kolektīvās prasības iesniedzēju organizācijas "9/11 Families & Survivors United for Justice Against Terrorism" priekšsēdētājs Terijs Strada.

Persona ir viena no trim augsta ranga Saūda Arābijas amatpersonām, kas minētas FIB ziņojumā kā iespējamās palīdzības sniedzējas uzbrucējiem pēc to ierašanās ASV.

Kopumā četru lidmašīnu nolaupīšanu un ietriekšanos Ņujorkas Pasaules Tirdzniecības centrā, Pentagonā un, iespējams, arī Baltajā namā vai Kongresā izplānoja 19 vīrieši, no kuriem 15 bija no Saūda Arābijas.

2002.gada ziņojumā secināts, ka daži no uzbrucējiem saņēmuši finansējumu no Saūda Arābijas amatpersonām, no kurām "vismaz divas" "tiek turētas aizdomās par to, ka ir Saūda Arābijas izlūkošanas amatpersonas".