"Moneyval" rekomendācijas un to nepildīšanas iespējamās sekas

- Iekļaušana „pelēkajā sarakstā” būtu bīstams signāls investoriem, it īpaši finanšu sektorā. Turklāt tam būtu sekas ilgtermiņā un nav runa tikai par to, ka tad būtu jāiegulda daudz lielāki līdzekļi un pūles, lai no šī saraksta izkļūtu pēc iespējas ātrāk. Rīkoties, strādāt, lai neiekļūtu “pelēkajā sarakstā” ir visas valsts reputācijas jautājums. No Eiropas valstīm pēdējā laikā tajā ir iekļauta tikai Serbija, sarakstā nekad nav bijusi kāda ES dalībvalsts.