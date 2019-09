"Nezinu, ko darīt." "Brexit" izjauc britu pensionāru pāra sapni par vecumdienām Francijā

Britu pensionāru pāris Barijs un Patrīcija Karltoni izdarīja visu, lai nodrošinātu sev labas vecumdienas - pēc ilgiem darba gadiem Lielbritānijā nopirka lētu māju Francijā un 14 gadu laikā to pamazām izremontēja. Taču pēc "Brexit" referenduma piedzīvotā straujā sterliņu mārciņas vērtības krituma dēļ viņiem no šī sapņa varētu nākties atteikties, vēsta portāls "The Local".