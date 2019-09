Sieviete gatava maksāt € 2000 par sava vīra slepkavību

Šī gada jūlijā, saņemot Iekšējā drošības biroja rīcībā esošo informāciju par to, ka tiek gatavota kāda pasūtījuma slepkavība, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes Slepkavību atklāšanas un personu meklēšanas nodaļa nekavējoties ierosināja kriminālprocesu un veica neatliekamās izmeklēšanas darbības.

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros tika noskaidrots, ka kāda sieviete meklē personas, kuras par samaksu veiks viņas vīra pasūtījuma slepkavību. Turpinot izmeklēšanu, ciešā sadarbībā ar citām Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes struktūrvienībām tika veikts apjomīgs izmeklēšanas darbību komplekss, tostarp noskaidrots, ka par slepkavības izpildīšanu sieviete bija gatava maksāt 2 000 eiro, kā arī to, ka slepkavība bija jānomaskē kā “ielas” konflikts, kuras laikā viņas vīrs tiktu sadurts ar nazi. Pēc slepkavības paveikšanas, sieviete arī vēlējās saņemt nogalinātā vīra fotogrāfijas no notikuma vietas, kā pierādījumu par paveikto darbu. Tāpat viņa jau bija izplānojusi alibi un, ko teikt policijā pēc vīra slepkavības.

Izmeklēšanas laikā Valsts policija guva pietiekošu pierādījumu kopumu par personas gatavoto noziegumu un novērsa to sagatavošanās stadijā. Par aizdomās turēto minētā nozieguma organizēšanā tika atzīta 1988.gadā dzimusi, agrāk nesodīta sieviete, kurai tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Tāpat kriminālprocesa ietvaros tika aizturēts sievietes paziņa, 1983.gadā dzimis vīrietis, kurš bija līdzdalībnieks gatavotās slepkavības izdarīšanā. Vīrietis tika atzīts par aizdomās turēto un arī viņam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Izmeklēšanā iegūtās ziņas liecina, ka abi aizdomās turētie gatavojās izdarīt slepkavību personīgu motīvu vadīti.

Par noziedzīgo nodarījumu ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 15.panta 3.daļas, par sagatavošanos noziegumam. Atbilstoši likumam, par sagatavošanos noziegumam atzīstama līdzekļu vai rīku sameklēšana vai pielāgošana vai citāda tīša labvēlīgu apstākļu radīšana tīša nozieguma izdarīšanai, ja turklāt tas nav turpināts no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Jāatzīmē, ka kriminālatbildība iestājas tikai par sagatavošanos smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem, kā tas ir šajā gadījumā. Tāpat kriminālprocess ierosināts pēc Krimināllikuma 117.panta 9. un 10. punktiem, t.i., par slepkavību, ja to izdarījusi personu grupa, un tā izdarīta mantkārīgā nolūkā, soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.