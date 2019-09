Masu izmiršanas dzīvību uz Zemes padarīja daudzveidīgāku. Arī mums tas ir priekšā

Masu izmiršanas, šķiet, vislabāk ir novērojamas fosilijās. Milzīgs sugu daudzums, veselas dzimtas ir strauji un regulāri pilnībā izzudušas no Zemes virsmas. Lai norisinātos masu izmiršana, ir nepieciešama kāda globāla katastrofa – tik spēcīga un strauja, lai sugas nepaspētu evolucionēt un pielāgoties jaunajiem vides apstākļiem.

Šie notikumi bija ārkārtīgi iznīcinoši. Piemēram, asteroīds, kas izbeidza krīta periodu, uz vairākiem gadiem padarīja neiespējamu fotosintēzi un uz vairākiem desmitiem gadu izraisīja globālo atdzišanu. Visas sugas, kas nespēja patverties no aukstuma vai tumsā atrast ēdienu, izzuda. Rezultātā dažu gadu laikā no Zemes virsmas izzuda 90% dzīvnieku sugu.

Par spīti haosam dzīvība pēdējos 500 miljonus gadu ir lēnām dažādojusies. Patiesībā pastāv daži pavedieni, kas liecina par to, ka masveida izmiršanas rosina dzīvības dažādošanos. Piemēram, paši straujākie dzīvības dažādošanās periodi norisinās uzreiz pēc masveida izmiršanas. Atkopšanās laikā dzīvnieki aktīvi meklē jaunus veidus, kā eksistēt. Tie apgūst jaunas vietas, jaunus ēdienus un jaunus pārvietošanās veidus un jēgu.

Inovāciju laikā var palielināties to sugu skaits, kas var pastāvēt līdzās, jo dzīvnieki apgūst jaunas nišas nevis cīnās viens ar otru par vecajām. Zivju izkāpšana uz sauszemes un citu zivju atstāšana jūrā ir tikai viens no piemēriem. Tas viss nozīmē, ka evolūcija nenozīmē to, ka sugas var evolucionēt tikai uz citu sugu izmiršanas rēķina.