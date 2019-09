Iedomājies, ka ir 2002. gads, tu sēdi ar saviem draugiem kaut kur provinces pilsētas laukumā, viss ir lieliski, saule spīd, vasara, putneļi čīčina, bet, pēkšņi, tev, sazin kāda iemesla pēc, paātrinās pulss, paliek slikti un rodas nepieciešamība izsaukt ārstu. Stacionārais telefons nav pa rokai, milzu mobilie telefoni pie jostas ir tikai reketieriem un bagātniekiem, bet pulkstenis, kas tev aplikts ap roku, spēj tikai parādīt pareizo laiku. Un to pašu tikai reizēm. Ko darīt? Kā izsaukt ārstu? Vienīgā iespēja ir skaļi aurot cerībā, ka kāds dakteris tevi sadzirdēs.

Bet, sāksim visu no sākuma. Kāda ir nēsājamo viedierīču vēsture? Jāsaka, ka tā ir daudz senāka, nekā tu varētu iedomāties.

Modernās nēsājamo viedierīču tehnoloģijas galvenokārt ir saistītas ar nēsājamajiem datoriem. Viena no tāda veida agrīnākajām ierīcēm bija daudziem deviņdesmitajos gados augušajiem bērniem zināmais kalkulatora pulkstenis, kas tika radīts 20. gadsimta 80. gados. Ap to pašu laiku radās arī dzirdes aparāti, kas tiek izmantoti vēl šodien.

Vēlāk radās arī sirds ritma monitori, kas tika izmantoti, lai sekotu līdzi pulsam sporta treniņu laikā. Agrīnie sirds monitori sastāvēja no monitoringa kastes un elektrodiem, kas tika pievienoti cilvēka krūtīm. Pirmais bezvadu sirds monitors jeb elektrokardiogramma (EKG) tika izgudrots 1977. gadā kā treniņu rīks Somijas Nacionālās distanču slēpošanas komandas vajadzībām.

Kas ir nēsājamās viedierīces un kāds labums no tām?

Kas īsti ir nēsājamās viedierīces? Tie nav tikai viedpulksteņi, bet jebkura ar digitāliem sensoriem aprīkota ierīce, ko iespējams dažādos veidos valkāt vai nēsāt uz sava ķermeņa. Tomēr galvenie jautājumi šajā bieži bezjēdzīgu “gadžetu” pārsātinātajā pasaulē ir: kāda ir to reālā jēga? Ko mēs no tās iegūstam, izņemot izklaidi?

2015. gada pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “International Journal of Electrical, Electronics and Data Communication”, rakstīts, ka nēsājamās viedierīces principā iedalās trīs grupās: ar veselību saistītās viedierīces; ikdienas vajadzībām to skaitā izklaidei paredzētās viedierīces; un tekstilā iestrādātās viedierīces, kas paredzētas kādam specifiskam mērķim. Tiesa, gadi ir gājuši uz priekšu un, principā, jaunais Huawei produkts visas šīs kategorijas veiksmīgi apvieno vienā aprocē jeb viedpulkstenī.