Vācija aizdos €380 miljonus bankrotējušajam britu tūroperatoram piederošajai aviokompānijai

"Šis solis pašreizējos apstākļos ir labākais mūsu klientiem, mūsu biznesa partneriem un mums. Tādējādi mēs varam būt pilnībā neatkarīgi no "Thomas Cook Group" un iegūt lielāku drošību mūsu nākotnei," norāda "Condor".

Tikmēr "Condor" vadītājs Ralfs Tekentrups pavēstīja, ka aviokompānija jau šobrīd ved sarunas ar potenciālajiem pircējiem. Tāpat lidsabiedrība plāno iesniegt lūgumu, lai atdalītu to no "Thomas Cook", tādējādi pasargājot uzņēmumu no iespējamām mātesuzņēmuma prasībām.