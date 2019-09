Mazāks risks saslimt ar vēzi un veselāki bērni jeb kāpēc atmest smēķēšanu

Tabakas dūmi satur vairāk nekā 4000 ķīmisko vielu, un var teikt, ka smēķēšana plaušās iedarbina ķimikāliju ražotni. Viena no vielām, kas rodas tabakas degšanas procesā, ir acetons, - to pazīstam kā nagu lakas sastāvdaļu, bet, nonākot organismā, tas var izraisīt nieru un aknu bojājumus. Dūmos atrodams arī benzopirēns, kas ir viena no spēcīgākajām vēzi izraisošajām vielām, bet toluols ir ļoti indīga viela, ko izmanto krāsas šķīdināšanā, tas izraisa bezspēku un apetītes zudumu. Pat neliels tabakas dūmu daudzums var tūlītēji iedarboties uz asins recēšanu un trombu veidošanos. Ir pierādīts, ka puse ilgstošo smēķētāju mirst tabakas izraisīto slimību dēļ.