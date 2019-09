Laikraksts: VID noteicis vairākus ierobežojumus Meroni kontrolētam uzņēmumam

Ar Ģenerālprokuratūras 2008.gada lēmumiem kriminālprocesa ietvaros sākotnēji ticis uzlikts arests Lembergam un abiem viņa bērniem piederošajām patiesā labuma guvēja tiesībām virknē uzņēmumu, bet pēc tam arests viņa meitas patiesā labuma guvēja tiesībām noņemts. Rezultātā kopš 2008.gada spēkā joprojām esot mantas arests Lemberga un viņa dēla Anrija Lemberga 19,52% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Ventbunkers", 20,16% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Ventspils tirdzniecības osta" un vismaz 30,08% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Kālija parks".