Tramps un Džonsons. Divas krīzes

Džonsons ne reizi vien solījis, ka apņēmies "Brexit" īstenot 31.oktobrī - vienalga, ar vienošanos par izstāšanās noteikumiem vai bez. Cenšoties izvairīties no haotiska bezvienošanās "Brexit" , britu parlaments noraidījis Džonsona iniciatīvas un atbalstījis likumprojektu, kas aizliedz izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) bez vienošanās. Netiekot galā ar traucējošo parlamentu, Džonsons vērsās pie Lielbritānijas karalienes Elizabetes II un lūdza apstiprināt parlamenta darba apstādīšanu līdz 14.oktobrim - nieka divas nedēļas pirms noliktā "Brexit" termiņa.

Trampa prezidentūru satricināja trauksmes cēlāja sūdzība par to, ka viņš 25.jūlijā notikušā telefonsarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski esot mēģinājis izdarīt spiedienu, lai Ukraina veic izmeklēšanu, kas varētu mest ēnu uz Džo Baidenu, Trampa sāncensi no demokrātu partijas.

Gan Džonsonam, gan Trampam pārmestā rīcība iedragās viņu pozīcijas. Lielbritānijas Augstākās tiesas lēmums un tālākie parlamenta balsojumi varētu izjaukt Džonsona "Brexit" plānus - ja nav iespējams nedz īstenot bezvienošanās "Brexit", ne arī pārkāpt dotos solījumus nelūgt Briselei jaunu pagarinājumu, vienīgais ceļš varētu būt atkāpšanās. Pret Trampu uzsākta impīčmenta izmeklēšana, taču impīčments nenozīmē atstādināšanu no amata (un ir maz ticams, ka tas varētu notikt, jo prezidentu par vainīgu būtu jāatzīst divām trešdaļām no republikāņu kontrolētā Senāta). Neskatoties uz to, izmeklēšana varētu atstāt iespaidu uz Trampa izredzēm vēlēšanu cīņā, bet no otras puses - skandāls varētu kaitēt arī Baidenam.