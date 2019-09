Autovadītājam izdodas aizbēgt no policistiem, bet dažas stundas vēlāk viņš tomēr tiek notverts

Kā vēsta raidījums Degpunktā, sarkanā Renault vadītājam šādā ātrumā sākotnēji izdevās pazust no policijas ekipāžas redzes loka un no nevēlamās tikšanās Viņš nebija atrodams. Tomēr jau apmēram trīs stundas vēlāk sarkanā Renault un policijas ekipāžas ceļi Jaunciema gatvē krustojās vēlreiz un izsekošana tika atsākta. Tā kā bijušas aizdomas, ka aizdomīgā Renault vadītājs varētu doties uz Vecmīlgrāvi, viens no ekipāžas policistiem izkāpis no dežūrauto un ar kājām devies pāri dzelzceļa sliedēm, bet viņa kolēģis turpinājis sekot mašīnai.