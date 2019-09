Būvkompāniju "Skonto" un LNK dibinātāju dēli pagājušajā nedēļā reģistrējuši jaunus uzņēmumus

Pēc "Lursoft" vēstītā, jaundibinātais uzņēmums ir vienīgais, kurā Milovs ir īpašnieks un patiesais labuma guvējs, taču viņš ir padomes priekšsēdētāja vietnieks uzņēmumos SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" un tās meitasuzņēmumos SIA "LNK Properties", SIA "LNK Industries", un AS "Latvijas tilti".

KNAB rīcībā esošie fakti liecina par iespējamu kukuļu lielā apmērā nodošanu un pieņemšanu, par iespējamu cenu saskaņošanu iepirkumos, ko izdarījuši iepirkumu pretendenti, kā arī par amatpersonu kukuļošanu ar mērķi nodrošināt uzņēmēju interešu realizēšanu ar iepirkumiem nesaistītos jautājumos. Savukārt Konkurences padome veica izmeklēšanu par iespējamu Konkurences likuma pārkāpumu - aizliegtu karteļa vienošanos. Noziedzīgie nodarījumi veikti laikā no 2015.gada sākuma līdz 2018.gada vidum. Iespējamās kukuļu summas ir no 25 000 eiro līdz vairākiem simtiem tūkstošu eiro.

Liecinieka statusā šajā lietā ir arī bijušais eksprezidents Raimonds Vējonis. Viņš žurnālam "Ir" noliedzis jebkādu saistību ar šo lietu. Viņš uzsvēris, ka nevar komentēt KNAB uzdotos jautājumus, taču licis manīt, ka to saturs ir par citu cilvēku rīcību, nevis paša darbību.

Vēstīts arī, ka 2019.gada jūlijā Rihards Rāvis no tēva Gunta Rāvja pārņēma pārņēma "Skonto" grupas uzņēmumu vadību, kā arī kļuva par grupas uzņēmumu kapitāldaļu turētāju un patiesā labuma guvēju. "Skonto" grupa ir viens no lielākajiem būvniecības nozares uzņēmumiem Latvijā. Grupas lielākie uzņēmumi ir "Skonto būve", "Skonto Prefab", "Skonto Plan Ltd", "Forta Pro", "SBC Construction AB", "Latvijas energoceltnieks" un "Skonto Cross Timber Systems".