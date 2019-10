Būhenvaldes koncentrācijas nometnē sāk rakšanas darbus, meklējot nacistu tuneļus

Nekas konkrēts no rakšanas darbiem netiek cerēts, paziņoja Tīringenes federālās zemes kultūras mantojuma un arheoloģijas pārvaldes preses pārstāve.

Laika posmā no 1937. līdz 1945.gadam Būhenvaldē dzīvību zaudēja aptuveni 56 000 cilvēku no visas Eiropas. Viņi gāja bojā no bada, pārstrādāšanās šausmīgos apstākļos, tika nogalināti medicīniskajos eksperimentos vai sodīti ar nāvi.