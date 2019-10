Latviju pamet ap 100 ārstu gadā; iemesli, kas jaunajiem speciālistiem liek pamest valsti

Slimības profilakses un kontroles centra dati rāda, ka pēdējo trīs gadu laikā Latviju pametuši vidēji ap 100 ārstu gadā. Nav arī ticības, ka šī tendence nākotnē mainīsies: šogad valstī medicīnas studijas pabeiguši nedaudz vairāk kā 200 medicīnas studentu, un neoficiāla informācija, ko LJĀA ieguvusi no studentu aptaujām, liecina, ka aptuveni 20 % no viņiem neplāno stāties rezidentūrā Latvijā.

Latvija ir viena no Eiropas valstīm, kurās valsts finansējums veselības nozarei ir ļoti zems (tiek atvēlēti 3,8 % no iekšzemes kopprodukta (IKP), kamēr vidēji Eiropā - ap 7 % no IKP), tostarp arī finansējums, ko atvēl tieši medicīnas personāla atalgojumam, lai speciālistus gan piesaistītu, gan noturētu. Diemžēl tieši atalgojuma jautājums nereti ir izšķirošs, kad jaunajam ārstam jāpieņem lēmums par valsts atstāšanu.