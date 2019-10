Samsung viedpulksteņi - visām gaumēm, dažādām vajadzībām

Galaxy Watch ir pieejams gan ar Bluetooth savienojumu, gan kā pilnīgi neatkarīgs viedpulkstenis ar LTE jeb 4G atbalstu. Tāpat šīs sērijas viedierīcēm ir divi dažādi korpusa izmēri (42mm un 46mm) un trīs krāsas - melna, rozā, kas noteikti vairāk piemērota daiļajam dzimumam, un sudraba. Pie tam tieši sudraba pulkstenis ir lielākais no visiem trim. Protams, arī siksniņas var piemeklēt atbilstoši savai gaumei.

Watch Active no iepriekšējiem modeļiem atšķiras ar vienkāršu noapaļotu dizainu, ko, kā nu jau ierasts katrs var pielāgot savai gaumei, izmantojot dažādas siksniņas un ciparnīcu dizainus. Šis viedpulkstenis palīdz tā valkātājam palikt kustībā un nezaudēt motivāciju. Tā funkciju klāstā ir, piemēram, funkcija "Ikdienas aktivitātes", kas motivē būt aktīvam, vingrināties, neaizsēdēties, kas ir modernā cilvēka viena no lielākajām problēmām un kaitē veselībai. Kopumā Galaxy Watch Active ar kustību sensoriem automātiski spēj izsekot septiņiem dažādiem aktivitāšu veidiem, bet 5ATM ūdensdrošības standarts nozīmē, ka to droši var izmantot arī peldētāji, par lietošanu lietainā laikā nemaz nerunājot.