Iesniegta ceturtā sūdzība iepirkumā par reģionālajiem sabiedriskā autotransporta pārvadājumiem

"Dobeles autobusu parks" un "Jelgavas autobusu parks" ir arī starp kompānijām, kas jau iepriekš iesniedza vienu no sūdzībām - šogad 25.septembrī abas minētās kompānijas iesniedza sūdzību attiecīgajā iepirkumā kopā ar SIA "Tukuma auto", AS "Cata", SIA "VTU Valmiera", SIA "Jēkabpils autobusu parks", SIA "Daugavpils autobusu parks", AS "Nordeka" un AS "Talsu autotransports".