Ģirģens: Fotoradari nav biznesa projekts, taču jebkurš drošības elements prasa uzturēšanas izdevumus

"Lielāko daļu no izcīnītā finansējuma 2020.gada budžetā es novirzu iekšlietu sistēmas darbiniekiem, lai cilvēki nepamestu dienestu. No kādām funkcijām man būtu jāatsakās fotoradaru uzturēšanas izdevumu segšanai? Drošības izdevumi ir valdības kolektīvā atbildība, līdz ar to prasu rast konstruktīvu risinājumu ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai, izvērtēt fotoradaru uzturēšanas izmaksas aprēķinus un pamatojumu vai arī drosmīgi pieņemt lēmumu par atteikšanos no fotoradariem finansējuma nepietiekamības gadījumā," teikts ministra paziņojumā.