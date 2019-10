Saturns ir Saules sistēmas jaunais mēnešu ķēniņš

Lai vasaras laikā atklātu 20 jaunos Saturna mēnešus, Šepards ar komandu izmantoja Havaju salās izvietotu teleskopu. Vēl aptuveni 100 mazāki mēneši varētu atrasties Saturna orbītā, gaidot, kad astronomi tos atklās. Tiesa, lai to izdarītu, zinātniekiem būs vajadzīgs lielāks teleskops.

Ir daudz grūtāk pamanīt mazus objektus pie Saturna nekā pie Jupitera, jo Saturns atrodas daudz tālāk no mums.

“Šie mazie mēneši varētu būt cēlušies no lielākiem mēnešiem, kas sadalījās īsi pēc Saturna rašanās,” skaidroja Šepards.

Septiņpadsmit no Saturna jaunajiem mēnešiem planētu apriņķo pretējā virzienā. Pārējie trīs rotē tajā pašā virzienā kā Saturns. Mēneši atrodas tik tālu no Saturna, ka tiem nepieciešami divi līdz trīs gadi, lai to pilnībā apriņķotu.