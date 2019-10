Parakstīts vienošanās un domstarpību protokols starp valdību un Pašvaldību savienību

Ja iepriekš valdības un LPS vienošanās protokolā tika paredzēts pašvaldībām no kopbudžeta ieņēmumiem novirzīt 19,6%, tad pieņemtais protokols to vairs neparedz. Tomēr LPS aprēķini liecina, ka pašvaldību budžetiem nākamgad tiks novirzīti 18,8% no kopbudžeta ieņēmumiem.