Neziņa par nākotni un Džonsona politika radījusi milzīgu uztraukumu vairākās nozarēs Lielbritānijā

Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības jeb “Brexit” ir radījusi lielu neskaidrību ne tikai politiķu aprindās, bet arī daudzās citās nozarēs. Viena no tām ir aviācijas nozare, kur ar katru dienu pieaug uztraukums par to, kā pēc “Brexit” izpaudīsies Eiropas Savienībā pieņemtās regulas, kā arī – kādus produktus arī turpmāk varēs bez problēmām pārvadāt starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību. Ar aviāciju saistītās kompānijas meklē iespējas nodrošināties pret iespējamiem riskiem un panākt, ka Lielbritānija saglabās Eiropas Aviācijas drošības aģentūras dalībvalsts statusu arī pēc “Brexit”, vēsta BBC.