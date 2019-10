Visa un MasterCard izstājas no Facebook kriptovalūtas projekta

No Facebook projekta „Libra Association”, kas paredz radīt jaunu valūtu, ir izstājušies Visa, MasterCard, Stripe un EBay, ziņo CNBC.

Libra līdzdibinātājs Deivids Markus izteicis pateicību Visa un MasterCard par to, ka viņi turējušies līdz pašām beigām. „Spiediens bija ļoti liels, un es cienu viņu lēmumu nogaidīt, kamēr būs rasta pilnīga normatīvā skaidrība attiecībā uz Libra”, Markus raksta sociālajā tīklā Twitter.

Tikmēr Visa paziņojusi, ka turpinās izvērtēt projektu un finansiālo lēmumu pieņems balstoties uz vairākiem faktoriem, to skaitā, vai „Libra Association” būs izpildījusi visas vajadzīgās regulatoru prasības. Pēc Visa pārstāvja teiktā, kompānijas interesi par Libra nosaka pārliecība par to, ka „labi regulēti blokķēžu tīkli var padarīt drošākus digitālos maksājumus lielam skaitam klientu daudzviet pasaulē, it īpaši jaunattīstības tirgos”.