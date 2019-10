Paziņoti trešās VID čeku loterijas izlozes uzvarētāji

VID atgādina, ka tiem čeku loterijas dalībniekiem, kuru reģistrētais čeks ir laimējis kādu no mēneša naudas balvām vai Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku balvām, ir jāpiesakās VID klātienē vai elektroniski 30 dienu laikā no izlozes rezultātu publicēšanas dienas, tas ir, līdz 10. novembrim (ieskaitot). To var izdarīt gan elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), gan ierodoties klātienē jebkurā no VID klientu apkalpošanas centriem visā Latvijā.