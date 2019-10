Neslēpjot atsevišķas domstarpības, "Saskaņas" Rīgas domes frakcija nesteidz saraut saites ar GKR

Komentējot "Saskaņas" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Jāņa Urbanoviča pausto laikrakstam "Neatkarīgā Rīta Avīze" par to, ka partijas valde pieņēmusi lēmumu divu nedēļu laikā izvērtēt "Saskaņas" atrašanās Rīgas domes koalīcijā lietderību, Vladova sacīja, ka šāds lēmums pieņemts tāpēc, lai izvērtētu, vai "partija ir spējīga pildīt rīdziniekiem dotos solījumus".

Pēc Vladovas teiktā, ar GKR biedriem ir iespējams turpināt strādāt, lai gan domstarpības tiešām esot par dažādiem ar sociālo jomu saistītiem jautājumiem. "Mums nepatīk idejas par to, ka varētu atcelt bezmaksas ēdināšanu skolās vai brīvbiļetes transportā, tas mums neder," pauda Vladova.

Taujāta, vai ir iespējama situācija, ka "Saskaņas" valde pieņem lēmumu izstāties no koalīcijas, bet Rīgas domes frakcijas pārstāvji šo lēmumu ignorē, Vladova atbildēja noraidoši, sakot, ka frakcijai ir jāpilda partijas lēmumi.

To, ka ir zināmi sarežģījumi darbā ar GKR, aģentūrai LETA atzina arī "Neatkarīgo deputātu frakcijas" vadītājs Valērijs Petrovs.

Šāds lēmums tika pieņemts piektdien valdes sēdē un "Saskaņas" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs skaidro, ka GKR un Burova vadībā Rīgas dome sākusi atkāpties no vēlēšanu programmā, ar kuru abas partijas startēja vienā sarakstā, vēlētājiem dotajiem solījumiem. Tādēļ, uzskatot, ka šādi partija atvirzās vēl tālāk no saviem velētājiem, "Saskaņai" jāizvērtē šī sadarbība un, iespējams, jāizstājas no koalīcijas.