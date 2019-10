Darba likumu papildina ar administratīvo pārkāpumu regulējumu

Likumā turpmāk paredzēts, par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā piemēro naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai - no 14 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no 140 līdz 720 naudas soda vienībām. Savukārt par valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšanu, ja persona nodarbināta normālo darba laiku, vai minimālās stundas tarifa likmes nenodrošināšanu piemēro naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai - no 86 līdz 114 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no 170 līdz 1420 naudas soda vienībām.

Par darba devēja, darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības atteikšanos no sarunām par darba koplīguma (ģenerālvienošanās) slēgšanu turpmāk piemēros brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no 70 līdz 140 naudas soda vienībām. Vēl par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšanu darba tiesisko attiecību jomā turpmāk piemēros brīdinājumu vai naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai - no 28 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no 70 līdz 140 naudas soda vienībām.