"airBaltic" zaudējumi sasnieguši 26,6 miljonus eiro

"airBaltic" finanšu pārskata vadības ziņojumā skaidrots, ka "airBaltic" pārvadāto pasažieru skaits Rīgā un Viļņā pieaudzis par 17%, bet Tallinā - par 38%. Lidsabiedrības tirgus daļa lidostā "Rīgā" pieaugusi no 54% pērn pirmajā pusgadā līdz 57% šogad sešos mēnešos, Tallinā - no 15% līdz 19%, bet Viļņā - no 8% pērn pirmajā pusgadā līdz 9% šogad.