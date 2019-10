Vēstures muzejā atklās Lāčplēša Kara ordeņa simtgadei veltītu izstādi

No 1920. līdz 1928. gadam ar Lāčplēša Kara ordeni kopumā tika apbalvotas vairāk nekā 2000 personas. Izstādes centrā ir 11 kavalieru dzīvesstāsti. To vidū zinātnieks, kultūras un sabiedriskais darbinieks Valdemārs Ģinters, vācbaltietis un Francijas armijas leitnants Konrāds Dekerts, viena no trim Lāčplēša Kara ordeņa kavalierēm sievietēm, studente un Latvijas Sieviešu palīdzības korpusa darbiniece Elza Žiglevica, 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka strēlnieks Kārlis Kevešāns un padomju varas represiju upuris Ernests Lācis, kā arī citi. Katrs dzīvesstāsts ir spilgts piemērs apbalvoto personu dažādībai un vienlaikus ilustrē visas Latvijas vēstures sarežģīto ritējumu.