Sociālie tīkli kā zaļā gaisma zaglim: kā pasargāt mājokli esot ceļojumā

“Ja sociālajos tīklos nav uzstādīta privātuma aizsardzība, informācijai par jūsu ikdienu var sekot līdzi ikviens, tai skaitā arī iespējamie zagļi. Jāuzmanās arī no nepazīstamu cilvēku uzaicinājumiem draudzēties, jo, kā zināms, aiz profila bildes var slēpties jebkurš,” stāsta ceļojumu apdrošināšanas produkta vadītājs Endijs Melecis.

Ja ir vēlme par ceļojumu draugiem pastāstīt, fotogrāfijas labāk publicēt pēc atgriešanās mājās. Aptauja parādīja, ka vispiesardzīgākie šajā ziņā ir cilvēki pēc 55 gadu vecuma. 72% no vecāka gadagājuma cilvēki, kuri publicē savu ceļojumu fotogrāfijas sociālajos tīklos, to dara pēc atgriešanās mājās. Diemžēl aptaujas dati liecina, ka kopumā 15% no visiem sociālo tīklu ceļojumu ierakstiem tiek publicēti vēl pirms ceļojums ir uzsākts.