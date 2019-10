Ciniskākā solījumu nepildīšana, kāda iepriekš nav pieredzēta

- Ar vienu no, iespējams, manā politiķes pieredzē, teikšu, ciniskāko solījumu nepildīšanu. Lielākā problēma bija tā, ka šis pats – jaunās Saeimas sasaukums, decembrī sasolīja to, kas bija zināms, ka to izpildīt nevarēs. Konkrēti – tika solīta noteikta summa algām. Tā bija lielākā grūtība – zinot, ka ir kaut kas apsolīts, bet to izpildīt nevarēs.