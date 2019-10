E-talona nākotnes darba grupai neļauj lasīt “Rīgas kartes” auditu

2020.gada nogalē beidzas termiņš “Rīgas satiksmes” līgumam par e-talonu sistēmas uzturēšanu ar meitasuzņēmumu “Rīgas karte”. Tāpēc “Rīgas satiksmē” izveidota biļešu sistēmas attīstības stratēģijas darba grupa, kas lems par nākotni. Tomēr Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” noskaidroja, ka nevienam no šīs darba grupas nav ļauts iepazīties ar noslepenoto “Rīgas kartes”auditu. No tā bija secināms, ka “Rīgas satiksme” par pakalpojumu krietni pārmaksā un ir atkarīga no lieliem apakšuzņēmējiem, līgumi ar kuriem slēgti necaurspīdīgi, bet to laušana draud ar bargiem līgumsodiem. Turklāt atsevišķi darba grupas locekļi varētu būt personīgi ieinteresēti, lai “Rīgas satiksme” sadarbību ar “Rīgas karti” turpinātu, vēsta “de facto”.