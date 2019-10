Mūsu evolūcija liecina, ka kosmosā mēs varētu būt vienīgā inteliģentā dzīvība

Turklāt šie notikumi ir atkarīgi viens no otra, proti, cilvēks nevarētu evolucionēt, ja nebūtu evolucionējušas zivju kauli, ļaujot tām izkāpt uz sauszemes. Kauli savukārt nevarētu evolucionēt, ja neparādītos sarežģītāki dzīvnieki, kuriem bija nepieciešamas sarežģītākas šūnas, kurām savukārt bija nepieciešams skābeklis, kas radās fotosintēzes ceļā. Tas viss notika vienā lielā evolūcijas procesā, kas sastāv no sīkākiem unikāliem evolūcijas procesiem. Visa dzīvā radība ir cēlusies no viena kopīga senča un, cik mums pagaidām zināms, dzīvība radās tikai vienreiz.