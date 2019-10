Kā izbaudīt īstu ziemu un satikt Santa Klausu Lapzemē?

Sarunās ar ceļotājiem no Latvijas mūsu vērojumi liecina, ka daudzi cilvēki ļoti ilgojas pēc īstas ziemas un tādu joprojām var baudīt Somijā.

Santa parks atrodas divus kilometrus no Rovaniemi, un šeit visu gadu valda Ziemassvētku sajūta, kas pārņem katru viesi. Protams, ka visvairāk Santa parkā patīk bērniem, bet apkārt notiekošais uz brīdi Santa Klausa esamībai liek noticēt pat pieaugušajiem. Visvairāk tas jūtams, tiekoties ar Santa Klausu personīgi, kad bērni ir neizpratnē, kā gan viņš var zināt visu par viņu nodarbēm un labajiem darbiem gada garumā? Neskaitāmas izklaides – kā Elfu pasta birojs un darbnīca, Suvenīru bodīte, Ziemassvētku piparkūku darbnīca, šovs “Elfu rotaļlietu fabrikas noslēpumi”, Santa parka deju šovs, maģiskais vilciens “Gadalaiki”, Kaligrāfijas skola, rotaļlaukums “Angry Birds” (Trakie putni), Elfu Skola, Ledus galerija un ledus bārs, “Kaķa" kafejnīca u.c. tā vien aicina baudīt Ziemassvētku tuvošanos.

Tieši šeit ir iespēja arī šķērsot Polāro loku un saņemt sertifikātu, kas to apliecina.

Zooloģiskais dārza Ranua atrodas stundas braucienā no Rovaniemi, un pie tā ieejas katru apmeklētājus sagaida polārlācis Jonne. No četriem polārlāčiem, kuri dzīvo Ranua zooloģiskā dārzā, tikai Jonne ir atļauts brīvi pārvietoties visā parkā teritorijā, ik pa brīdim apmeklētājus sveicinot ar draudzīgu ņurdienu. Tas gan ir cilvēks lāča kostīmā, bet īstie polārlāči dzīvo plašos aplokos. Zooloģiskā dārzā mīt visdažādākie Arktikas un ziemeļu savvaļas dzīvnieku sugu pārstāvji – polārlāči un brūnie lāči, lūši, lapsas, vilki, aļņi, pūces, ziemeļbrieži u.c. Viņu dzīvesvieta Ranua ir maksimāli pietuvināta to dabiskajai dzīves vietas videi.