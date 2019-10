Elksniņš: "Saskaņai" jāliek uzsvars uz reģinoniem

“Saskaņas” nākamā vadītāja Urbanoviča uzruna kongresā bija izcila. 2/3 no uzstāšanās - skaidrošanās par to, kāpēc aizvakar nolēmis neatbalstīt jaunas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi Saeimā. Par to, ko darīs partijas priekšsēdētāja amatā nepateica gandrīz neko. 👌