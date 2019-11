Ar ievietoto informāciju var veikt dažādas mārketinga aktivitātes – dot īstermiņa atlaides (digitāli kuponi), veidot kolektīvās iepirkšanās akcijas, pārdot preci vai pakalpojumu (tai skaitā arī kā dāvanu). Platformas piedāvātās mārketinga aktivitātes ir maksas iespējas, tomēr tās ir 2-3 reizes lētākas nekā tirgū ierasts. Līdz ar to tas pilnībā izmainīs veidu, kā preces un pakalpojumi tiek virzīti internetā.

Galvenās Dalder.lv atšķirības no konkurentiem

Biznesa modelis . Galvenā atšķirība ir citādāka platformas uzbūve un līdz ar to – biznesa modelis. Lielākā daļa tirgus spēlētāju sludinājumu sektorā šobrīd paredz maksu par noteikta apjoma informācijas ievietošanu, taču Dalder.lv tā vienmēr būs bez maksas. Platformai ir virkne citu papildus iespēju, kā pelnīt, t.sk. ar papildus funkcionalitātes piedāvāšanu.

Lietotāju atbalsts . Uzņēmums nodrošina portāla apmeklētāju tehnisko atbalstu visos savu sociālo tīklu profilos, atbild uz zvaniem, e-pastiem. Konsultējam, kā pareizi ievietot portālā info un kā labāk pārdot internetā, izmantojot mūsu platformu. Jūs pamanīsiet patīkamu atšķirību no esošā tirgus līdera.

Informācijas kvalitāte . Mūsu uzdevums ir skaidri atbildēt uz sekojošiem jūsu jautājumiem – Kur? Ko? Par cik? Lai to paveiktu, platformā jāpastāv lokalizācijai (sk. zemāk) un atbilstošām sadaļām. Jūs jau gaida desmitiem tūkstošu sadaļu, kā arī mūsu moderatori ir gatavi reaģēt uz lietotāju papildus pieprasījumiem.

Dalder.lv bezmaksas sludinājumi ir ar uzlabotu struktūru – preces, pakalpojumu galvenās īpašības ir viegli uztveramas. To automātisks tulkojums 3 valodās palīdzēs sasniegt lielāku auditoriju, t.sk. ārzemniekus.

Informācija kā serviss . Platforma dalder.lv prezentē plašas informācijas filtrēšanas iespējas. Katrai precei un pakalpojumam ir savas īpašības. Lai kaut ko varētu salīdzināt, tam ir nepieciešama šķirošana jeb filtrēšana ar atbilstošiem, pārdomātiem filtriem. Ļoti būtiska inovācija ir filtru saglabāšanas iespēja, lai saņemtu paziņojumu, ka ir parādījusies informācija, kas atbilst lietotāja uzstādījumiem. Tas pilnībā maina informācijas piegādes sistēmu – saņemt to pēc pieprasījuma, nevis tērēt laiku tās meklēšanai un monitorēšanai.

Mikro mājas lapa. Maziem un vidējiem uzņēmumu, kas nevar atļauties savas mājaslapas izstrādi un/vai ieguldīt līdzekļus to attīstībā vai nav sapratnes, kā to pareizi darīt, mēs piedāvājam attīstīties internetā kopā ar mums. Izveidojiet pie mums bezmaksas mājaslapu, kas jūsu mērķauditorijai skaidri parādīs, ko piedāvājat vai meklējat. Aizmirstiet par mājaslapu konstruktoriem jebkādā to formā – tie vairs nav nepieciešami.