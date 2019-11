Izziņoti nākamie ideju foruma TEDxRiga 2019 runātāji

Prestižās TED kustības nacionālā mēroga ideju forums TEDxRiga ik gadu pulcē dažādu jomu profesionāļus no Latvijas un ārzemēm – zinātniekus, uzņēmējus, radošo industriju pārstāvjus un citus – izcilības, kuri dalās ar personīgiem un iedvesmojošiem stāstiem. Septiņu gadu laikā uz TEDxRiga skatuves kāpuši 149 runātāji un mākslinieki, kuru vēstījumi TEDx Youtube kanālā skatīti teju divus miljonus reižu.

Anna Ķirse ir viena no spilgtākajiem jaunajiem komponistiem Latvijā. Viņas jaunrade ir unikāla, tā aptver dažādus žanrus un sniedzas ārpus ierastajām koncertzāļu sienām. Šovasar Somijā pirmizrādi piedzīvoja viņas radītā Koku opera. Anna saņēmusi vairākas mūzikas balvas, un nupat noslēgusi maģistra studijas kompozīcijā Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā.

aktīvists Jānis Erts, pārtikas inovatore un pasniedzēja Ilga Gedrovica, zero waste aktīviste Laura Arnicāne, mūziķis Ralfs Eilands, ekonomists un pasniedzējs Arnis Sauka, režisors un scenārists Andris Gauja, biologs un pasniedzējs Indriķis Krams, kā arī uzņēmējs un investors no Igaunijas – Aleksandrs Tonisons. Savukārt par TEDxRiga 2019 vadmotīvu izvēlēts “Together” jeb “Kopā”, vēršot uzmanību uz to, ka kopā varam īstenot ko diženāku nekā katrs individuāli.