Savu ceļu oligarha statusu Prigožins sāka ēdināšanās biznesā – no turienes arī viņa segvārds. Putinam pietuvināto personu lokā Prigožins nokļuva 2001.gadā, kad Krievijas prezidents sāka apmeklēt viņa restorānu “Jaunā sala”, kas atradās Sanktpēterburgā.

Prigožins gadiem ilgi vairījies no publiskas dzīves. Vienā no retajām intervijām, ko viņš sniedzis 2011.gadā, Prigožins atklāj, ka reiz viņš arī esot sarakstījis stāstu bērniem par puduriem, kuri aizsargā karali no ienaidniekiem.