Nozīmīgākās CV nianses, ko izvērtē potenciālais darba devējs

- Tas ir svarīgi, jo mums pēc tam ir jāstrādā kopā ar šo cilvēku. Ja cilvēks nodarbojas ar karatē — tas ir viens, ja ar šahu — tas ir pavisam kas cits. Es vienmēr rūpīgi izskatu sadaļu par pretendenta interesēm. Savukārt CV norādītajām personīgajām īpašībām es nepievēršu īpašu uzmanību. Parasti tas ir vispārējs standarta pozitīvo īpašību komplekts, un visi raksta apmēram vienu un to pašu.

- Vai speciālista darbā liela nozīme ir prasmei strādāt komandā? Vai no CV var saprast, vai cilvēks spēj strādāt komandā?

- To nevar noteikt, tikai izskatot CV, — tas noskaidrojas sarunā. Liela loma ir iepriekšējo darba vietu rekomendācijas vēstulēm. Tās ir nepieciešamas, lai precizētu nianses gadījumā, ja cilvēks šķiet piemērots, tomēr pastāv šaubas. Piemēram, ja cilvēka pieredze ir atbilstoša, bet viņš bieži mainījis darba vietas. Ģimenes stāvoklim nav liela loma, tomēr labāk to atspoguļot CV.

- Darba devēji bieži ar aizdomām raugās uz „plaša profila speciālistiem”. Tomēr, piemēram, prasmīgam IT speciālistam tā droši vien ir norma. Vai jūs piekrītat, ka, atšķirībā no „plaša profila speciālista” IT speciālistam plaša specializācija kalpo kā priekšrocība?