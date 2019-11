Vai viedpulkstenis var darboties divas nedēļas bez uzlādes? Var!

Viedaproces un viedpulksteņi - kurš gan par tām mūsdienās nebūs dzirdējis. Tie ir daudz un dažādi, un ietilpst daudzu pasaules kompāniju produkcijas klāstā. Arī Ķīnas tehnoloģiju gigantam Huawei šajā kategorijā ja labu laiku ir, ko piedāvāt, un jaunākās no valkājamajām viedierīcēm ir pavisam nesen tirdzniecībā laistā Watch GT2 viedpulksteņu sērija.

Tā pārņēmusi pirms apmēram gada prezentētā Watch GT labākās tradīcijas, taču evolūcijas ceļā tikusi pie krietni vien plašāka funkciju klāsta, pie tam par tādu pašu cenu. Par jaunajām funkcijām un iespējām, tai skaitā Džeimsa Bonda režīmu jeb iespēju atbildēt uz zvanu un sarunāties ar zvanītāju, neizvelkot viedtālruni no kabatas vai somiņas, jo tagad iebūvēts mikrofons un skaļrunis*, iespēju caur Bluetooth savienojumu mūziku klausīties tieši no pulksteņa, kuram tagad ir 4GB iebūvētā atmiņa, kā arī papildināto fizisko aktivitāšu klāstu, rakstīts jau iepriekš. Tādēļ šoreiz uzmanību veltīsim Watch GT2 enerģijas avotam - baterijai.

Šeit tik lielu lomu nespēlē palielinātā baterija, kuras energoietilpība 46mm pulksteņa gadījumā kāpusi no 420 līdz 455 mAh, bet gan optimizētais enerģijas patēriņš. Tāpat kā jebkurā modernā, augsti tehnoloģiskā ierīcē, tās sirds ir procesors. Watch GT2 gadījumā tas ir pašu izstrādātais valkājamo ierīču čipsets Kirin A1, kas ietver ne tikai 200 MHz centrālo procesoru, bet arī operatīvo atmiņu un superātru Bluetooth 5.1 datu pārraides moduli. Starp citu, ražotājs norāda, ka Kirin A1, ko uzstāda arī jaunajās Huawei bezvadu austiņās FreeBuds 3, ir, piemēram, par 30 procentiem jaudīgāks un patērē par 50% mazāk enerģijas nekā mikročips Apple H1, kas darbina Apple AirPods.

Par iespējami ilgu kalpošanas laiku ar vienu uzlādes reizi gādā arī jaunākais energoresursu pārvaldības algoritms. Un jāsaka, ka tas nudien darbojas lieliski. Ticams, ka, kādu laiku palietojot Watch GT2 un pienākot dienai, kad laiks to palādēt, nāksies padomāt, kur lādētājs noslēpts. Tā, starp citu, ir neliela magnētiska ripa, kas stingri pieķeras viedpulksteņa pamatnei. Uzlāde norit caur USB vadu no datora un ir pārsteidzoši ātra - daži desmiti minūšu un baterija no pustukšas kļūst par pilnu. Pietiek arī ar dažām minūtēm, lai tukšs Watch GT2 sasmeltos enerģiju darbam visai dienai.